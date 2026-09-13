Arranca Torres calle en Jardines del Pedregal

Acompañado de vecinas y vecinos, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Ángel Torres Culebro puso en marcha los trabajos de pavimentación integral de la avenida Gema, entre calles Rubí y Ópalo, en la colonia Jardines del Pedregal, con lo que se contribuye al mejoramiento de la movilidad y se brinda mayor seguridad a las familias.

Al explicar que la obra contempla pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje, señalética, alumbrado público, entre otras acciones complementarias, el alcalde capitalino expresó que con este tipo de obras se genera la justicia social que por muchos años les fue negada a las y los habitantes capitalinos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla atiende las necesidades de las colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, e impulsa espacios más dignos para todas y todos.

Esta obra, dijo, beneficiará a niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores, y a cientos de familias de la zona.