Arrancan árboles plantados en SCLC

La Red de Jardines por la Paz, el Territorio y la Vida, del barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, denunció con indignación que los árboles que plantaron en el parque ecológico de este barrio el pasado domingo, fueron arrancados por desconocidos.

Con profunda tristeza, los vecinos y vecinas del popular barrio denunciaron lo ocurrido, acto que calificaron como “atroz y cobarde”.

“El día domingo 23 de agosto sembramos con nuestras propias manos, con niñas, niños, abuelas y jóvenes, árboles nativos y plantas polinizadores. Sembramos vida, sembramos futuro, sembramos paz. Hoy, lunes 24 de agosto, amanecimos con todo arrancado”, denunciaron en un comunicado.

“No atacaron una planta, atacaron un trabajo colectivo, atacaron la esperanza de un barrio.

Queremos decirle claro a quien hizo esto: Nosotros solo sembramos vida. No sembramos odio. No sembramos división”, expresaron.

Objetivo

Aclaran que “este jardín era para las abejas, para las mariposas, para los colibríes que ya casi no vienen. Era para que nuestras infancias vieran crecer algo que ellos mismos sembraron. Era para recuperar un espacio abandonado y convertirlo en territorio de paz.

¿A quién le estorba un árbol? ¿A quién le estorba una flor? ¿A quién le estorba la vida?”, se preguntaron.

Exigen respeto a los espacios comunitarios recuperados por las y los vecinos. Que las autoridades del barrio y del municipio se pronuncien y garanticen que no se repita. Y la solidaridad de los demás barrios y colectivos.

“Hoy más que nunca invitamos a toda la ciudadanía a venir a resembrar con nosotros”, dio a conocer la Red de Jardines por la Paz, el Territorio y la Vida del barrio de Cuxtitali.