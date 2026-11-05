Arrancan Campaña de Cirugías de Cataratas 2026

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Chiapas), en coordinación con el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, puso en marcha la Campaña de Cirugías de Cataratas 2026, que contempla beneficiar a 550 personas, con el propósito de acercar servicios médicos especializados y mejorar la calidad de vida de la población.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso gratuito a cirugías de cataratas y brindar atención a quienes requieren este procedimiento para mejorar su salud visual.

Durante el evento, se destacó la importancia de acercar estos servicios a la población, al representar una oportunidad para recuperar independencia, desenvolverse con mayor seguridad y realizar sus actividades cotidianas en mejores condiciones.

Con estas acciones, DIF Chiapas suma esfuerzos para acercar atención médica especializada y contribuir al bienestar de las familias chiapanecas.