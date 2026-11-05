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Arrancan Campaña de Cirugías de Cataratas 2026

Noviembre 05 del 2026
DIF Chiapas suma esfuerzos para acercar atención médica especializada. Cortesía
DIF Chiapas suma esfuerzos para acercar atención médica especializada. Cortesía

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Chiapas), en coordinación con el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, puso en marcha la Campaña de Cirugías de Cataratas 2026, que contempla beneficiar a 550 personas, con el propósito de acercar servicios médicos especializados y mejorar la calidad de vida de la población.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso gratuito a cirugías de cataratas y brindar atención a quienes requieren este procedimiento para mejorar su salud visual.

Durante el evento, se destacó la importancia de acercar estos servicios a la población, al representar una oportunidad para recuperar independencia, desenvolverse con mayor seguridad y realizar sus actividades cotidianas en mejores condiciones.

Con estas acciones, DIF Chiapas suma esfuerzos para acercar atención médica especializada y contribuir al bienestar de las familias chiapanecas.

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