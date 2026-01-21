Arrancan operativo de vacunación en Tuxtla

El secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dieron el banderazo de arranque del Operativo de Vacunación contra Sarampión en la colonia Monte Cristo, por lo que 90 brigadas recorrerán casa por casa alrededor de 800 colonias de la ciudad capital para implementar un bloqueo vacunal de carácter preventivo, con el objetivo de limitar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Acompañado de la coordinadora estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, Sofía Carlota Aguilar Herrera, y la presidenta de la colonia Monte Cristo, Jovita Cruz Cruz, el titular de la Secretaría de Salud (SSA) en la Nueva ERA manifestó que la estrategia de barrido casa por casa está dando resultados en municipios de la Región Altos Tsotsil-Tseltal para contener la propagación del sarampión, por lo que ahora se replica en la capital chiapaneca con la meta de alcanzar una cobertura efectiva de 95 por ciento o más de vacunación, y de esta manera proteger a la población.

Brigadas

“Ahora nos reúne una batalla más en el sector salud, que es el sarampión”, dijo Gómez Cruz ante las y los brigadistas de la secretaría a su cargo, los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar y el Ayuntamiento, quienes recorrerán casa por casa para acercar a los diferentes grupos de edad la medida más efectiva que es la vacunación; tarea a la que se suma personal de vectores para hacer labores de sensibilización y convencer a la población de prevenir esta enfermedad.

“Hemos contenido la enfermedad, no han sido brotes explosivos, aquí ha sido paulatino porque estamos vacunando, eso ha hecho que tengamos un bloqueo del sarampión, porque la única forma de combatir esta y otras enfermedades exantemáticas es con la vacunación”, señaló el funcionario estatal.

Gómez Cruz mencionó que a la fecha en Chiapas se han aplicado 993 mil 879 dosis de vacunas contra sarampión. De acuerdo con el último corte, la entidad registra 432 casos confirmados, sin defunciones.

Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció el trabajo en territorio que está realizando el responsable de la rectoría del Sector Salud en materia de prevención, como este operativo en el que los héroes y las heroínas de la salud caminarán para salvar vidas.