Arrancan trabajos de revestimiento en Satélite Loma Larga

Junto a vecinas y vecinos de las colonias La Ceiba, Bellavista, Las Brisas y Buenavista, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de revestimiento con base hidráulica de la avenida Juan Sabines en la colonia Satélite Loma Larga.

Al explicar que serán más de 320 metros lineales entre el bulevar Las Torres y Niños Héroes, el alcalde capitalino destacó que esta obra beneficiará de manera directa la comunidad estudiantil de jardín de niños, escuela primaria y secundaria, así como de cientos de familias.

Mejoras

Aunado a ello, se mejorará la imagen urbana y la conectividad con las colonias La Ceiba, Bellavista, Las Brisas y Buenavista, pero sobre todo, dijo el Ángel Torres, es justicia social para cientos de familias que llevaban años esperando esta obra vial.