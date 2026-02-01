Arrancan trabajos para reparar socavón

Luego de que las autoridades municipales identificaron un riesgo de hundimiento en el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de la 16.ª Poniente de la capital chiapaneca, este sábado desde las siete de la mañana comenzaron los trabajos de reparación.

Cabe destacar que no se trató de un hundimiento repentino, el alcalde Ángel Torres Culebro precisó que se trata de una acción preventiva para que no exista riesgo en la población y en los automovilistas.

Implementaciones

Derivado de esta situación, el cierre vial que se implementó fue desde la 15.ª a la 19.ª Poniente sobre esta vía.

“Derivado de las revisiones de los embovedados de la ciudad que hacemos constantemente, hemos detectado un socavón en el bulevar Belisario Domínguez y 16.ª Poniente, y para evitar riesgos, comenzaremos los trabajos de reparación”, expresó.

En este punto, se detectó la afectación por el colapso del tren pluvial, ocasionando que en la parte del alcantarillado se comenzara a desprender.

Afectaciones y daños

Al haberse fracturado el colector pluvial, dañó el pozo de visita, se detectó también afectación al tubo de drenaje, lo que representaba un riesgo a los automovilistas que circulan sobre esta vía de comunicación.

Desde la noche del sábado el edil, acompañado del personal del Smapa y de Obras Públicas, realizaron un recorrido por la red de alcantarillado para verificar el estado de la misma.

“Vamos a realizar las intervenciones necesarias, les pedimos su compresión porque no vamos a tener circulación en esta zona, vamos a trabajar de manera muy profesional, para mantener la estabilidad en el bulevar, vamos a trabajar en tres turnos para no afectar esta importante vía de Tuxtla Gutiérrez”, manifestó el edil.