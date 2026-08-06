Arrancan una calle más en Los Pájaros

Durante muchos años Los Pájaros estuvo en el olvido; sin embargo, hoy, en esta administración municipal es una de las principales colonias de la agenda del presidente Ángel Torres, quien puso en marcha los trabajos de pavimentación de una calle más, cumpliéndose la palabra empeñada con las familias de la zona.

Al dar el banderazo de inicio en la avenida Cóndor, entre las calles Gavilán y Jerusalén, el alcalde capitalino, junto a vecinas y vecinos, explicó que el proyecto contempla drenaje sanitario, agua potable, rejilla pluvial, alumbrado público, señalética, jardineras, entre otras acciones complementarias, que abonará a la imagen, conectividad y movilidad urbana.

Mensaje

“Muy pronto las niñas, niños, personas adultas mayores y familias, tendrán una calle segura, digna y de calidad. Gozar de calles en buenas condiciones es un derecho que les corresponde y que por muchos años les fue negada. En un par de meses”, dijo el alcalde, “será una realidad”.