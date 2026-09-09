Arrancan una obra más de drenaje sanitario

Lo que veían como un sueño, hoy se está haciendo realidad, dijeron las y los vecinos de la calle Durango en Las Granjas, luego de que fueron testigos de que el presidente Ángel Torres puso en marcha la obra de drenaje sanitario que habían solicitado durante años.

Durante un recorrido, los habitantes recordaron que fueron atendidos y escuchados por el alcalde Ángel Torres, quien no tardó en darles una solución a su petición. Esta obra mejorará los servicios básicos y, por supuesto, la calidad de vida de las familias de la zona.

Intervención

Al informar que se intervendrán más de cien metros lineales con tubería de ocho pulgadas de diámetro, así como la construcción de 19 descargas sanitarias, un pozo de visita y la rehabilitación de dos más, entre otras acciones complementarias, el alcalde capitalino destacó que se impulsa de manera integral el sistema de drenaje en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, a fin de impulsar el desarrollo y el bienestar de la capital.