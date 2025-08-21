Arrancará en breve 2do periodo extraordinario de sesiones

Este miércoles la Mesa Directiva del Congreso del Estado convocó al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima Novena Legislatura, para el 27 de agosto del 2025.

Durante la sesión realizada el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, turnó a comisiones parlamentarias –para su análisis y dictamen– diversas disposiciones.

Destacó la aprobación por urgente resolución, al oficio signado por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas, mediante el cual propuso el nombramiento de la ciudadana Leticia Pérez López como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

Por lo que, en acto protocolario, se tomó la protesta de ley a Leticia Pérez López como magistrada.

Iniciativas

Detalló que el próximo miércoles se atenderán los siguientes temas: Iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del estado.

Iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal del agua y Saneamiento de Chiapas.

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo quinto transitorio a la Ley de Ingresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2025.

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del estado.

Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Chiapas.

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal para el estado en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia.

Expuso que después de convocar, todos los legisladores serían notificados para presentarse al pleno a cumplir sus debidas tareas.