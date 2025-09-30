Arrancará octubre con lluvias intensas

“A partir del martes 30 de septiembre y hasta el jueves 2 de octubre se espera que “las lluvias más relevantes se concentren en Chiapas”, advirtió el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”. Se prevén acumulados “muy fuertes a intensos, sin descartar registros puntuales superiores, especialmente en la porción sur de Chiapas”.

La causa de este evento meteorológico será el avance de una nueva onda tropical sobre el sureste del país, la cual interactuará con un centro de baja presión en el océano Pacífico. El patrón generará condiciones propicias para precipitaciones que irán en aumento a lo largo de los días.

Para este martes 30 de septiembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad, con acumulados estimados entre 50 y 75 milímetros.

Para el miércoles primero de octubre, la intensidad de las lluvias se incrementará, pronosticándose precicipitaciones muy fuertes con puntuales intensas. Los acumulados de lluvia se encontrarán en un rango de 75 a 150 milímetros. Será el oeste y costa de Chiapas donde se percibirán los mayores acumulados.

Para el jueves 2 de octubre, el fenómeno persistirá, manteniendo el potencial de lluvias muy fuertes a intensas en la región. Se anticipan nuevamente acumulados pluviales considerables, de 75 a 150 milímetros pero ahora en el oeste y sur de la entidad.