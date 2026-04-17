Arrastra transporte público rezago de varios años

Tras participar en el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano celebrado en Monterrey, Gilberto Antonio Hernández González, especialista en el tema, consideró que en Chiapas el transporte público atraviesa varios años de rezago, por lo que es importante que se lleven a cabo fases de regulación y con eso, tener un impulso económico.

Mencionó que dentro del territorio nacional hay diferencias considerables en el servicio, y se vuelve indispensable poner en marcha dos elementos: visión de futuro y compromiso social.

Tras exponer su trabajo de investigación, llamado “La regularización del transporte público, una vía para el impulso económico”, explicó la diferencia que presenta la entidad con Monterrey en el tema vial.

La legalidad es clave

El también abogado fiscalista mencionó que la legalidad es clave para mejorar el servicio, toda vez que se trata de una herramienta que permite generar justicia social ante la demanda que hay para moverse de un punto a otro.

“Miles de trabajadores tienen que trasladarse a sus empleos, los estudiantes a las escuelas. Prácticamente el transporte es la columna vertebral de la sociedad”, remarcó.

Dijo que se le debe dar a este servicio el lugar que merece, lo que ayudará a tener ciudades más inclusivas, funcionales y con menos tráfico vehicular.

Priorizar al sector

“Y dejar el uso del automóvil privado en el último lugar. Creo que la mayor parte de la población en Chiapas nos trasladamos por medio del transporte público”, enfatizó.

Hernández González consideró importante transitar a vehículos más grandes para trasladar a los usuarios con mayor seguridad, incluyendo a los concesionarios, pero que la autoridad mantenga el control de los servicios.