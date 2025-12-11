Arriba al estado penúltimo crucero de la temporada

Procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, hizo su arribo en Puerto Chiapas el crucero turístico Seabourn Sojourn, trayendo consigo a 392 pasajeros y una tripulación de 345 personas.

La Secretaría de Turismo del Estado y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), establecieron que la llegada de este buque fortalece el desarrollo turístico de la región.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer diversas rutas turísticas locales, en el centro de la ciudad, el Museo y el Palacio municipal de Tapachula, la zona arqueológica de Izapa y la presentación de la elaboración del chocolate artesanal de Tuxtla Chico, entre otras.

Se trata del penúltimo arribo de la actual temporada de cruceros 2025 y tras su estancia partió con rumbo a Huatulco, Oaxaca.

Las dependencias establecieron que Puerto Chiapas se ha convertido en un punto estratégico en las rutas internacionales de cruceros, con lo que se fortalece el turismo.