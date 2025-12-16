Arriba al ZooMAT ejemplar de águila arpía

Después de varios meses de gestiones entre el gobierno de Chiapas y Brasil, por fin arribó a las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) un ejemplar de águila arpía macho que pasó a una etapa de cuarentena.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca, informó que fueron varios días de viaje del ave que llegó recientemente.

Se espera, mencionó, que pronto el gobierno del estado, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, lleve a cabo la presentación oficial del ejemplar y también de una tapir de recién nacimiento.

Hace un par de décadas el zoológico tenía dentro del área de exhibición un ejemplar de águila arpía, desde que falleció no se había tenido otro animal similar.

Importancia

A través de un comunicado, la Coordinación para el Mejoramiento del ZooMAT informó que el arribo del ejemplar se hizo apegado a las leyes mexicanas y la normatividad internacional.

El águila ahora está en un espacio donde pasará la cuarentena, a fin de llevar a cabo todo un monitoreo médico y biológico, antes de que se pase a otro recinto.

La llegada de este animal ha sido calificado como un logro institucional e histórico para Chiapas, debido a que el último ejemplar vivo de la especie en el zoológico se tuvo hace 29 años.

Programas de conservación

“El nuevo integrante formará parte de un amplio programa de educación ambiental, que permitirá fortalecer el conocimiento sobre su especie y contribuir de manera directa a su conservación”, enfatizó la Coordinación.

El águila arpía tiene un alto valor para los programas de conservación y en el ZooMAT se diseñó un espacio amplio para que el animal pueda estar, después de que cumpla con todas las etapas y protocolos.

Actualmente el ejemplar se mantiene en un lugar seguro, solamente entra personal autorizado y deben bañarse y colocarse ropa adecuada para brindar la alimentación adecuada.