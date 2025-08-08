Arriba avión con repatriados de EE.UU.

Un avión con 132 mexicanos deportados de Estados Unidos arribó ayer por la tarde a Tapachula, en donde fueron recibidos por autoridades federales y estatales. Tras aterrizar, los trasladaron al recién instalado Centro de Atención “México te Abraza”, instalado en el estacionamiento del Estadio Olímpico.

Se dijo que la aeronave Airbus 320 partió del aeródromo de Miramar en California y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con reportes de las propias autoridades, desde el inicio de la administración de Donald Trump, han llegado vuelos con unos siete mil mexicanos deportados de la Unión Americana. La secretaria de la Frontera Sur del Gobierno del Estado, María Amalia Toriello Elorza, anunció la instalación del Centro de Atención “México te Abraza” con capacidad para 600 personas, en donde se les otorgarán servicios integrales.