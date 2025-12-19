Arriba buque granelero en Puerto Chiapas

Puerto Chiapas recibió al buque granelero Tokyo Pioneer, el cual realizará la descarga de 39 mil 749 toneladas de balasto, material destinado a los trabajos de la Línea K, dentro del Proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), del cual Puerto Chiapas forma parte junto con otros tres puertos estratégicos del país.

Embarcaciones

Durante 2025, se han recibido en Puerto Chiapas 6 embarcaciones de balasto, que representan un total de 234 mil 134 toneladas descargadas, contribuyendo de manera directa al desarrollo de infraestructura estratégica nacional.

Con este último arribo, Puerto Chiapas cierra una operación exitosa, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento logístico, el desarrollo de infraestructura, y el impulso a la conectividad y competitividad del puerto del sur del país, consolidándose como un nodo clave para los grandes proyectos logísticos y de desarrollo regional.