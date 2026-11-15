Arriba caravana migrante al municipio de Escuintla

Tras caminar por la noche por la carretera costera desde Huixtla, ayer sábado arribaron a la población de Escuintla los integrantes de la caravana “Dios con Nosotros”, quienes, aseguran, continuarán hacia el norte del país a pesar de las amenazas de Donald Trump.

Hasta ahora ninguna autoridad federal se ha acercado a ellos para ofrecerles apoyo para su regularización o el retorno seguro a sus lugares de origen, aunque “lo que queremos es llegar a los Estados Unidos”, explicaron.

Se instalan en Unidad Deportiva

Los hombres, mujeres y niños que participan en la caravana se instalaron en la Unidad Deportiva de Escuintla, en donde descansan y algunos piden ayuda para atender afectaciones principalmente en los pies.

En colchonetas, cobijas y sobre sus mochilas, bajo la sombra de los árboles, los extranjeros procedentes en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, se acuestan para “recuperar fuerzas”.

Aunque no establecieron el tiempo que permanecerán en esta población, la finalidad es continuar hacia el norte y en las próximas horas podrían caminar hacia Mapastepec.

Ante las advertencias del presidente Donald Trump de incrementar aranceles en caso de no detenerse a las caravanas que van hacia su territorio, el Gobierno Federal les ha ofrecido ayuda para regresar a sus lugares de origen o iniciar un proceso de regularización, aunque ninguna de las dos cosas ha ocurrido hasta el momento después de haber partido de Tapachula el pasado 10 de noviembre.