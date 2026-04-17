Arriba crucero a Puerto Chiapas

Con 416 pasajeros y 345 tripulantes, el crucero Seabourn Quest volvió a tocar tierras chiapanecas al arribar a Puerto Chiapas en las últimas horas.

Procedente de Bahías de Huatulco, Oaxaca y con destino a Puerto Quetzal, Guatemala, la embarcación ingresó y salió sin problema alguno, explicó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Precisó que el buque con una eslora de 198 metros y manga de 26, con bandera ucraniana, es uno de los más lujosos del sector.

Aseguró que con ello, Puerto Chiapas se sigue consolidando como un destino turístico y estratégico para la industria de cruceros.

También reconocieron a todos los participantes en esta actividad para brindar servicios de calidad a los visitantes que realizan recorridos por diversas rutas de Tapachula, Tuxtla Chico y Suchiate.

En días pasados, representantes de la Asipona de Puerto Chiapas participaron en el Seatrade Cruise Global, en donde presentaron las bellezas naturales y culturales de la región del Soconusco y frontera sur de México.

En ese sentido, precisaron que se cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a grandes embarcaciones que lo convierten en un “destino clave en la industria de cru