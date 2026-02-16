Arriba crucero Island Princess a Puerto Chiapas

Procedente de Bahías de Huatulco y con destino a Puntarenas, este domingo arribó a Puerto Chiapas el crucero Island Princess, con un total de dos mil 124 pasajeros y 880 tripulantes a bordo.

A su llegada, los visitantes fueron recibidos con actividades culturales organizadas en la terminal marítima. Tras descender de la embarcación, realizaron recorridos por diversos puntos turísticos de la región, entre ellos la zona arqueológica de Izapa, la ruta del chocolate en Tuxtla Chico y el centro de Tapachula.

En el muelle, grupos folclóricos del municipio de Mazatán ofrecieron presentaciones para mostrar la riqueza cultural del estado, además de exposiciones artesanales que atrajeron la atención de los turistas.

Punto estratégico

De acuerdo con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), este es el sexto crucero que arriba a Puerto Chiapas en lo que va del año, consolidando al puerto como un punto estratégico en la ruta del Pacífico.

Autoridades estatales implementaron un operativo de seguridad en las rutas y sitios visitados por los cruceristas, con el propósito de garantizar una estancia segura y tranquila durante su paso por la región.