La caravana migrante “Dios con Nosotros”, conformada por alrededor de 800 personas de diferentes nacionalidades llegó a Arriaga, Chiapas, con la meta de llegar a la Ciudad de México en busca de una mejor vida.

El contingente pernoctará esta noche en el campo de béisbol de Arriaga, donde descansarán luego de una larga caminata bajo el incandescente sol de la costa chiapaneca.

Recorrido

Hombres, mujeres y menores de edad llegaron cansados y con afectaciones en sus pies, producto de la extensa travesía que han realizado desde su salida de Tapachula, recorriendo más de 200 kilómetros en aproximadamente 10 días.

Arriaga será el último municipio de Chiapas antes de ingresar al Estado de Oaxaca, por lo que el contingente espera dialogar con el Instituto Nacional de Migración (INM) para escuchar qué les ofrecen para su estancia en México.

La caravana es custodiada por diferentes corporaciones de seguridad quienes les brindan asistencia médica, mientras que algunos ayuntamientos les ofrecen alimentos.