Arriba nuevo buque con aceite de soya

Mil 500 toneladas de aceite de soya desgomado arribaron a Puerto Chiapas a bordo del buque quimiquero Lumphine Park. Procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, la embarcación ingresó sin contratiempos para descargar el producto.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) precisó que “este movimiento reafirma la capacidad operativa de Puerto Chiapas y fortalece la conectividad comercial de la región, impulsando el desarrollo económico y logístico del sur de México”.

Y es que estableció que el comercio marítimo internacional se ha fortalecido, con la llegada de este nuevo buque, el cual trae el aceite de soya desgomado para la empresa procesadora Inelac ubicada en Tapachula.

Con este suman seis embarcaciones de esta naturaleza que arriba a Puerto Chiapas en lo que va del año, para descargar en total más de 15 mil toneladas de aceite, aparte de aquellos que traen maíz o que cargan azúcar y banano de exportación hacia los Estados Unidos .

Puerto Chiapas se ubica en una zona estratégica y es capaz de recibir y manejar buques de gran tamaño y variedad de carga, para lo que se da mantenimiento permanente a los canales de navegación que tienen 11 metros de profundidad.