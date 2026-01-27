Arriba otro crucero a Puerto Chiapas

Procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, el crucero Amadea hizo su arribo este lunes a Puerto Chiapas, con 454 pasajeros y 306 tripulantes a bordo.

Este es el cuarto buque turístico que llega a las costas chiapanecas durante el mes de enero, aunque se considera que se trata de uno de los cruceros más pequeños de la industria, también es uno de los más modernos.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) precisó que este buque lleva como destino las Bahías de Huatulco en el vecino estado de Oaxaca.

Recorridos

Los turistas pudieron realizar diversos recorridos por el centro histórico de Tapachula, también en la zona arqueológica de Izapa en Tuxtla Chico, en donde se realiza su feria patronal, la rutas del Café y del Plátano, entre otras.

La dependencia afirma que Puerto Chiapas se convierte en un punto estratégico para el turismo de cruceros en el Pacífico mexicano.

Son cuatro los buques que hacen su arribo y en todos los casos, su ingreso ha sido con total seguridad.

A los turistas se les proporcionan plenas garantías para cubrir sus rutas de paseo, mediante dispositivos con la participación de autoridades estatales y municipales.