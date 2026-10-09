Arriba otro crucero a Puerto Chiapas

Con mil 921 pasajeros y 859 tripulantes a bordo, este jueves hizo su arribo a Puerto Chiapas el crucero Nieuw Amsterdam, siendo el segundo en una semana.

Se trata de una de las embarcaciones más grandes e imponentes de la naviera Holland America Line.

Esta procedía de Bahías de Huatulco en el estado de Oaxaca con destino a Puntarenas, Costa Rica.

De acuerdo con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), con esta visita se sigue fortaleciendo el desarrollo portuario y el turismo regional.

Cientos de turistas descendieron para realizar recorridos por diversas rutas, entre ellas el Centro Histórico de Tapachula, el Museo Regional del Soconusco, la zona arqueológica Izapa, entre otras.

Promotores turísticos señalaron que se desplegó un operativo para brindar seguridad a los visitantes, quienes disfrutaron de la riqueza natural y cultural de esta región del estado.

El pasado cinco de octubre, cuando inició la segunda temporada de cruceros en Puerto Chiapas, arribó el buque Coral Princess.