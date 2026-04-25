Arriba por primera vez el crucero Star Seeker

Por primera vez hizo su arribo a Puerto Chiapas, el crucero Star Seeker, siendo el tercero del mes y el segundo en una semana.

Procedente de Costa Rica y con destino a las Bahías de Huatulco, la embarcación de 131 metros de eslora y 19 de manga, trajo consigo a 167 pasajeros a bordo y 131 tripulantes.

Representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y del sector turístico estatal y municipal, le dieron la bienvenida.

“Este importante acontecimiento consolida a Puerto Chiapas como un destino clave en el turismo marítimo en la frontera sur mexicana”, sostuvieron.

Chiapas ha sido promocionado en diversas naciones por su cultura, sus bellezas naturales y su hospitalidad, lo que atrae al turismo de cruceros.

Con ello, se impulsa el turismo y la derrama económica en la región, ya que los cruceristas recorren diversas rutas.

Para brindar seguridad a los visitantes también se despliegan operativos de vigilancia, garantizando la tranquilidad durante su estancia.