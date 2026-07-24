Arriban 2 mil toneladas de aceite de soya

Dos mil toneladas de aceite desgomado de soya arribaron vía marítima a Puerto Chiapas, para ser descargadas y destinadas a una empresa ubicada en esta zona fronteriza.

El buque quimiquero “Ginga Ocelot”, de bandera de las Islas Marshall, hizo su arribo procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, informó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Dijo que con ello suman 14 mil 44 toneladas de aceite de soya recibidas a través de Puerto Chiapas en lo que va del año.

“Es el sexto arribo que consolida una operación estratégica que mes con mes impulsa el crecimiento, la diversificación y el fortalecimiento de las actividades portuarias”, indicó.

Asimismo, precisó que ello refleja la confianza del sector productivo en la infraestructura, capacidad operativa y competitividad de Puerto Chiapas, impulsando el desarrollo económico y logístico del sur-sureste de México.

Y es que, apuntó, este es un puerto estratégico que genera nuevas oportunidades para el comercio marítimo nacional e internacional.