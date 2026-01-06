Arriban aves migratorias

Durante esta temporada invernal la ciudad de Teopisca vive un espectáculo natural con la llegada de aves migratorias que se estacionan sobre los árboles del parque central, volviéndose un atractivo para locales y visitantes.

Entre los meses de diciembre y enero estas especies de aves llegan a esta ciudad, como parte de un fenómeno anual, llegan por la tarde-noche y se retiran al otro día por la mañana.

Las aves como pelícanos suelen viajar kilómetros en busca de mejores condiciones para sobrevivir al invierno y luego vuelven a sus lugares de origen.

De acuerdo a especialistas en el tema, son aves que habitan en la región pero que originalmente son una especie de garzas africanas, que llegaron a Brasil en barcos de carga y de allí han venido subiendo y extendiendo su rango de distribución hasta América.

Los habitantes de Teopisca ya se acostumbraron que en estas fechas llegan a dormir en los árboles del centro de la ciudad, las cuidan y las protegen.