Arriban otras dos mil toneladas de aceite

En menos de ocho días, Puerto Chiapas recibió al segundo buque tanquero para descargar dos mil toneladadas de aceite de soya, dirigidas a una empresa trasnacional ubicada en esta región fronteriza sur.

De bandera panameña

La embarcación Chemstar Iris, de bandera panameña y procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, ingresó sin problema alguno, informó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Estas operaciones de movimiento de carga comercial fortalecen el intercambio marítimo en la frontera sur de México, precisó el organismo.

La semana pasada, también hizo su arribo el buque MV Mockingbird, descargando dos mil toneladas de aceite.

El producto se dirige a la planta de la empresa Inelac, ubicada a poca distancia de Puerto Chiapas, consolidando la plataforma logística para el intercambio comercial entre México y Centroamérica.

Asipona garantizó la seguridad de sus operaciones en Puerto Chiapas y con ello, puntualizó, fortalece la cadena de suministro y la actividad productiva regional.