Arriban vacunas para evitar alza del sarampión

El director de programas preventivos en Chiapas, Miguel Ángel Palafox Palacios, confirmó la llegada de un nuevo embarque con vacunas para proteger a la población contra el sarampión, debido a la gran demanda que se ha tenido.

Son un total de 285 mil nuevas dosis extraordinarias que arribaron a la entidad, y de ese número se ocuparán para atender a la población infantil alrededor de 85 mil; la meta se ha cubierto, pero se completarán esquemas.

Distribución

Las otras 200 mil están destinadas para las juventudes y también para las personas adultas. Los biológicos se van a distribuir en la jurisdicciones sanitarias con las que cuenta la entidad.

De los aspectos relevantes, enfatizó que en Chiapas hay 130 espacios de vacunación y en Tuxtla Gutiérrez se tienen cuatro sitios permanentes para que las personas complementen sus esquemas.

Palafox Palacios enfatizó que el brote de sarampión en Chiapas se mantiene controlado, se debe a que la ciudadanía acudió a aplicarse las dosis requeridas.

El virus, recordó, es altamente contagioso y por cada caso confirmado que hay, se pueden contagiar otras 17 personas más. Vacunarse se traduce en interrumpir la cadena de transmisión.

El sarampión y el brote, comentó, sigue activo y a esto se le agrega la temporada invernal que se extiende hasta febrero, lo que puede propiciar padecimientos como el neumococo, covid-19 o influenza.

Chiapas cuenta con las vacunas para atender a toda la población. Lo único que deben hacer las familias es buscar en las cartillas nacionales de vacunación cuáles son las dosis que les hacen falta a los niños, niñas, juventudes y personas adultas.

Meta

En el caso de la protección contra el sarampión, se enfatizó, se alcanzó la meta, eso significa que se ha protegido al 99 % de la población objetivo.

Sin embargo, como en años anteriores, se dejó de vacunar, todavía hay infancias que no han recibido sus primeras dosis y refuerzos, es decir, aquellos menores de 10 años pueden tener algún tipo de rezago y son los que hay que buscar para aplicarle las vacunas.