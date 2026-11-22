El parque Bicentenario del centro de Tapachula es nuevamente utilizado como albergue por migrantes que participan en la caravana “Dios con Nosotros, Unión y Esperanza”, quienes buscan llegar a los Estados Unidos.

Autoridades de Protección Civil (PC)y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, instalaron mesas de atención en servicios médicos y distribuyeron víveres y agua, además ofrecieron refugio temporal a grupos vulnerables.

Intentan llegar al norte

Tras ingresar la mañana del viernes a territorio mexicano por el puente internacional “Rodolfo Robles” y no aceptar las propuestas del Instituto Nacional de Migración (INM) de iniciar un proceso de registro, caminaron por más de 17 horas hasta Tapachula.

Los migrantes, en su mayoría de Honduras, explicaron que permanecerán en ese lugar un tiempo indefinido mientras se organizan para seguir la ruta que han seguido las anteriores caravanas en su intento por alcanzar la frontera norte.

Ante el ofrecimiento del DIF para atender a personas vulnerables y en otros casos ofertarles empleos temporales, algunos de ellos aceptaron ser trasladados a un albergue.

De acuerdo con las autoridades, esta sería la caravana número 25 que ingresa a territorio mexicano desde que asumió el poder el presidente norteamericano Donald Trump, quien ha advertido que no les permitirá el ingreso a su país y en el caso que así sea, serán deportados.