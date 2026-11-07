Arroja Mapatón Colectivo datos claves

Las 150 personas voluntarias inscritas al proyecto Mapatón Colectivo Tuxtla 2026, recorrieron un total de dos mil 600 kilómetros a bordo de 537 combis, identificaron cinco mil 250 puntos de ascenso y descenso y acumularon 300 horas de mapeo, que derivó en la obtención de datos claves para estudiar la movilidad de la ciudadanía.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, los resultados obtenidos permitirán generar la primera base de datos de rutas urbanas y suburbanas de los cinco municipios metropolitanos bajo el estándar internacional GTFS, herramienta que organiza información de transporte público para su análisis y visualización.

A partir de estos registros, se realizarán modelaciones para identificar áreas de oportunidad y plantear mejoras en la red de transporte.

Actualizaciones, necesarias

El proyecto contempló inicialmente la actualización de un aproximado de 130 rutas del servicio colectivo y suburbano de la capital y sus alrededores, con la meta de que la información esté disponible para la ciudadanía a través de una aplicación móvil.

El transporte público concentra aproximadamente el 80 por ciento de los traslados diarios en la capital chiapaneca, según datos expuestos por Amalia Parra, directora de Movilidad de la dependencia, durante la presentación del proyecto.

Con la base de datos generada las autoridades podrán identificar colonias lejanas con cobertura insuficiente, detectar conexiones que requieren ajustes y plantear alternativas para optimizar la red, el objetivo es avanzar hacia un sistema integrado de transporte y la posible puesta en marcha de unidades eléctricas.

El Mapatón se lleva a cabo en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Codeando México, Muevetex App, Fundación ADO y otras instituciones, con el fin de impulsar el uso de tecnología y la participación ciudadana para construir un sistema de transporte más eficiente y accesible.