Arropan Coita y Berriozábal a Eduardo Ramírez

Aseguró que trabajará para que Chiapas sea una tierra de pluralidad en las ideas. CP

El precandidato único de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes de los municipios de Ocozocoautla y Berriozábal.

“Nosotros los que estamos en la Cuarta Transformación estamos viviendo uno de los capítulos más extraordinarios de México, y, hoy, hemos decidido conformar en Chiapas el segundo piso de la transformación”, agregó.

Seguidores

En este encuentro con simpatizantes y militantes del municipio de Berriozábal, Eduardo Ramírez comentó que lo más importante es continuar con el buen trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hoy como nunca el salario mínimo se ha incrementado a más del 200 por ciento.

“El camino correcto tiene que ser construir un Chiapas, de la mano con todos y todas, un Chiapas donde no solamente sea la visión de una persona, un Chiapas donde esté la pluralidad de las ideas, donde aquellos que amamos esta tierra profundamente la defendamos con letra mayúscula, y eso es lo que yo voy a hacer, pero no lo voy a hacer solo, ustedes me van a ayudar”, aseguró.

Acompañado de sus hijas Yazmín y Grecia Ramírez Espinoza, el senador con licencia reconoció al gobernador Rutilio Escandón, de quien dijo ha hecho un gobierno honrado, del cual va a entregar finanzas sanas que van a permitir generar grandes proyectos.

Berriozábal

“No le debo nada a nadie, a mí me nombró el pueblo de Chiapas”, sostuvo Eduardo Ramírez desde este bello municipio.

“Soy una persona profundamente comprometida con lo que hace, amo profundamente al estado, amo esta tierra y la voy a defender siempre, basado en mis principios del respeto a la dignidad de las personas”, expresó.

El precandidato único recordó que cuando se sumó al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, comprendió que lo más importante es sentar las bases de la Cuarta Transformación; estas bases tienen que ver con que las personas más pobres no sigan siendo pobres, que no sea un país de desiguales, que sea un país con más oportunidades de vida.

“En esta lucha democrática interna hice mi mayor esfuerzo, mi mayor compromiso, y se los digo de manera muy abierta: a mí no me regalaron nada, no le debo ningún favor a nadie… Estoy aquí, porque a mí me nombró el pueblo de Chiapas”, añadió.

En este recorrido acompañaron al precandidato único: el delegado de la doctora Claudia Sheinbaum, Antonio Santos Romero; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán, y la secretaria general del PES, Cinthya Reyes Sumuano.