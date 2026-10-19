Arropan miles de personas la paridad efectiva

Miles de personas en Chiapas se sumaron a una marcha pacífica realizada en Tuxtla Gutiérrez para respaldar la paridad efectiva, una reforma que fue propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y aprobada en el Congreso, a fin de promover mayor participación de las mujeres en la parte política.

En el Poder Legislativo local, todas las fuerzas partidistas se sumaron al proyecto para que ahora haya, al menos, 62 mujeres en las candidaturas para la contienda en las presidencias municipales de 2027.

Posturas

“Marchamos porque las mujeres no queremos solamente participar en la política: queremos decidir, gobernar y transformar nuestras comunidades”, escribió en redes sociales la presidenta del Congreso de Chiapas, Marcela Castillo Atristain.

La diputada enfatizó que no piden que haya regalo de espacios políticos, pero sí que se garanticen las oportunidades y los derechos.

Una vez que se aprobó la reforma de la Paridad Efectiva, el Congreso llevó a cabo una etapa de insaculación para determinar el género de las candidaturas en los ayuntamientos. El método fue impugnado por el Partido Acción Nacional (PAN). El tema ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los datos más recientes en Chiapas arrojan que en el último proceso electoral resultaron electas apenas 22 mujeres (de todos los municipios) y dos más se sumaron a las cifras; sin embargo, ese hecho se relacionó con decisiones posteriores del Congreso local.