Arropando Tuxtla, un apoyo para las familias

Con el propósito de que las donaciones de la ciudadanía lleguen a familias que las necesitan, el DIF Tuxtla puso en marcha Arropando Tuxtla, un espacio comunitario donde se organizan y distribuyen de manera gratuita prendas de vestir, calzado, juguetes, artículos de cocina y ropa de cama, entre otros productos.

Durante la inauguración estuvieron presentes el presidente municipal, Ángel Torres; la directora general del DIF Tuxtla, Estephanie Frías Córdova, y la segunda regidora del Ayuntamiento, María Fredegunda Alegría.

Blanca Elena Santiago, trabajadora social del área de Atención Ciudadana del DIF Tuxtla, explicó que la iniciativa surgió a partir de experiencias durante situaciones de emergencia, cuando se solicitaban donaciones a la población y posteriormente era necesario contar con un espacio para organizarlas y hacerlas llegar a quienes realmente las requerían.

Artículos

Además de ropa, el espacio recibe zapatos, juguetes, sábanas, fundas, toallas y trastes, aunque existe una mayor necesidad de prendas para hombres y niños, debido a que son las que reciben con menor frecuencia.

Las personas deben acudir inicialmente a las oficinas centrales del DIF, donde se lleva a cabo un estudio para conocer sus condiciones y necesidades. Posteriormente reciben una autorización que determina la cantidad y el tipo de artículos que pueden obtener.

Por su parte, el presidente municipal Ángel Torres señaló que el programa forma parte de las acciones que el Ayuntamiento busca desarrollar para atender a sectores de la población que enfrentan alguna necesidad.

“Las familias de Tuxtla que tengan alguna necesidad de alguna prenda de vestir, pueden venir aquí de manera gratuita para llevársela y poderla utilizar”, expresó.

Llaman a donar

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a donar aquellos artículos que ya no utilice, siempre que se encuentren en condiciones adecuadas para que puedan ser canalizados a otras familias.

Por su parte, la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías Córdova, destacó que el objetivo del espacio va más allá de entregar ropa, pues también busca fomentar el aprovechamiento de productos que todavía tienen utilidad y generar conciencia sobre el reciclaje.

En el caso de los juguetes, pidió que sean entregados en buen estado y que no sean bélicos ni dependan de pilas para funcionar.

Indicó que cada persona puede recibir hasta cuatro artículos por visita, de acuerdo con su edad, género y necesidades.

La frecuencia de apoyo puede ser cada 15 días o una vez al mes, dependiendo de la situación de vulnerabilidad de cada beneficiario.