Arte joven brilla en el Salón de la Plástica

El talento emergente de Chiapas se reunió en el Centro Cultural Jaime Sabines para celebrar el Salón de la Plástica Chiapaneca 2025, un evento que exhibió y premió lo más destacado del arte joven del estado. Con la participación de 100 piezas entre pintura, escultura y grabado, el certamen otorgó menciones honoríficas y premió a cinco obras con el galardón de adquisición, entregando apoyos económicos de hasta 25 mil pesos.

Además, las obras reconocidas con el galardón de adquisición formarán parte del acervo del Coneculta.

El director de Patrimonio e Investigación Cultural del Coneculta, Roberto Ramos Maza, explicó que el certamen estuvo dirigido a creadores de hasta 35 años que residan o sean originarios de Chiapas.

“Este salón es una oportunidad para conocer lo que están haciendo los nuevos artistas y cómo interpretan la sociedad y el tiempo actual. Cada obra refleja una mirada distinta, muy viva, sobre lo que somos como estado”, comentó.

Detalló que de las 100 piezas recibidas, 50 fueron seleccionadas para la exposición, y cinco de ellas obtuvieron el premio de adquisición, dotado con 25 mil pesos por categoría (pintura, escultura y grabado).

“También se otorgaron dos menciones honoríficas con 11 mil pesos, como un reconocimiento adicional al esfuerzo y la calidad técnica”, añadió.

El funcionario resaltó que una gran parte de las obras proviene de estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), reflejando la formación y el ímpetu creativo de las nuevas generaciones.

“Queremos que estos espacios sean un puente entre los artistas y la sociedad, para que la gente vea lo que se está creando en Chiapas y valore el arte local”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que las obras permanecerán expuestas durante noviembre y diciembre, y posteriormente formarán parte de una muestra itinerante por distintos municipios.

Entre los talentos destacados se encuentra Abril Martínez, estudiante de Artes Visuales en la Unicach, quien obtuvo una mención honorífica en pintura y el premio de 11 mil pesos.

Su obra, realizada en técnica de grisalla, explora temas personales y emocionales vinculados a su historia familiar.

También destacó Fátima Jiménez, artista chiapacorceña egresada de la Unicach, quien ganó el premio de adquisición en la categoría de escultura, con su obra “Vestigios”, una magistral pieza de talla en madera. Así como el artista tsotsil, Geener S. Pérez Pérez, quien ganó el premio de adquisición en la categoría pintura con la obra “Déjame sentir tu ausencia”.