Arte y cultura recorren la capital

El director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Juan Carlos Suárez, explicó sobre las diversas iniciativas que se han realizado en la ciudad, beneficiando a más de seis mil personas, mientras destacó que la prioridad continuará siendo la apertura, participación ciudadana y la reactivación de los espacios públicos durante el segundo semestre de administración.

El director subrayó que se intensificarán las labores en colonias y parques durante el segundo semestre de 2025, llevando música, espectáculos y actividades comunitarias a barrios y ejidos.

“Seguimos con la encomienda del presidente municipal Ángel Torres: un ayuntamiento de puertas abiertas, trabajar con todos, por todos y para todos”, apuntó.

Programas

En este contexto, afirmó que programas como Nucú han recorrido ya 10 colonias, entre ellas Chapultepec, San José Terán, Las Granjas, Patria Nueva, Capulines, Las Águilas y Los Pájaros, con actividades culturales y artísticas que fortalecen el tejido social.

“Gracias a estos proyectos hemos beneficiado a más de seis mil habitantes”, comentó.

Asimismo, el Circuito de Parques ha intervenido en ocho espacios, como el Parque Bicentenario, Chapasiónate, Noquis, de la Juventud, Caña Hueca y Terán.

Eventos como el Festival de DJs en Caña Hueca han mostrado la respuesta positiva de la ciudadanía.

“Estamos cumpliendo cabalmente con la recuperación y reactivación de espacios públicos. La gente acude, participa y se apropia nuevamente de estos lugares”, puntualizó.

Finalmente, señaló que la programación continuará en lo que resta del año, llevando arte, música y cultura a más barrios, colonias y ejidos de la capital chiapaneca.