Artesanas ganan concurso “México en una Pieza”

El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Icadech), que dirige Marisol Urbina Matus, felicita a las ganadoras de “México en una Pieza”: María Santiz Hernández, Martha Julia Ruiz Santiz y Rosalía Ruiz Santiz, que forma parte del Concurso Nacional de Creación Artesanal; convocado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

María, Martha y Rosalía son acreedoras del premio único por la pieza: Tzelejpotobtic, Aldama, Chiapas. Bats’ il k’op tseltal (tseltal), “Huipil Magdalena”. Obra inspirada en el huipil tradicional de Magdalena, Aldama, Chiapas.

Algodón mercerizado tejido en telar de cintura, con bordados antiguos, iconografía: el Señor de Tierra, las cruces, las flores, la serpiente Kukulkán y los cuatro puntos cardinales.

El Jurado Calificador estuvo integrado por las personas especialistas en arte popular y patrimonio material e inmaterial mexicano: Christian Janet Córdova Vázquez, Santiago Ibarra Olivos y Socorro Concepción de la Vega Doria.

Chiapas se declara orgulloso de sus artesanas, artesanos, creadoras y creadores.