Artesanías recienten crisis generacional

Las artesanías de Chiapas son una parte importante de la cultura y la identidad del estado. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta es el problema generacional, muchos de los artesanos tradicionales son mayores y no tienen hijos o nietos que estén interesados en aprender las técnicas tradicionales.

La encargada del Museo de las Artesanías (Musart) en Chiapas, Dilcia Camacho, explica que una de las características de la creación artesanal, es la transmisión del conocimiento. Sostiene que hay un claro impacto en un menor número de jóvenes que se dedican a preservar y continuar con estas actividades.

Otro desafío es la competencia de los productos industriales. Las artesanías tradicionales suelen ser más caras que los productos industriales fabricados en serie. Esto dificulta que los artesanos compitan en el mercado y obtengan ingresos suficientes para mantener a sus familias. “Esto se debe justamente a que los consumidores no sabemos comprar, no sabemos qué estamos comprando, cuánto vale. Afectamos las condiciones de vida de los artesanos para que puedan desarrollarse dentro de la comercialización de estas piezas”, declaró.

“Si bien la artesanía tiene un origen que se relaciona más con la cultura, y con la vida cotidiana de estas familias, también hay que entenderla en un sentido de desarrollo económico, cuando nosotros como consumidores no sabemos lo que estamos comprando, no lo valoramos y no queremos pagar lo que en realidad cuesta ese trabajo, hay graves afectaciones”, determinó.

Sostuvo que el Musart tiene como uno de sus objetivos, ser una “estrategia para que las personas conozcamos más a fondo el valor de la artesanía, seamos consumidores y además aprendamos a respetar el trabajo de los artesanos que muchas veces se enfrentan a la discriminación”.

Acotó que la museografía del sitio esta pensada en apreciar la estética de grandes maestros artesanos e invitar a la reflexión; un recorrido donde “todos salen sabiendo cuál es el valor que tiene un artesanía desde su contexto de creación, contexto histórico, el patrimonio cultural y la herencia”.