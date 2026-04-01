Artesanías regresan para enamorar a visitantes

Las artesanías chiapanecas siempre han causado el interés de los visitantes nacionales y extranjeros, pero también de locales. Muestra de ellos es la recién inaugurada Ala Artesanal, ubicada en las instalaciones del DIF regional V Altos, en donde artesanas de Zinacantán y San Juan Chamula exponen sus piezas a la venta.

Las artesanas, que también ofertan sus prendas, dejan en claro que sus productos son originales y no chinos. “En todo caso, son ‘Made in Chamula’”, bromea Susana, quien te recibe al entrar a la primera sala, dedicada a piezas de San Juan Chamula.

Una de las diferencias de las prendas de Zinacantán y de San Juan Chamula es el uso del material. En este último, es común el uso de lana de borrego; mientras que en el otro, se usa hilo de algodón y estambre; sin embargo, las une la técnica: telar de cintura. Además del tiempo que les lleva hacer una pieza, que puede ser de tres días hasta una semana o hasta mes y medio en el caso de los huipiles largos.

En el lugar, donde uno también encuentra Pox de Cruztón, animalitos hechos a mano y pulseras, las artesanas de Zinacantán explican que como en su comunidad la actividad económica principal es la agricultura y las flores, ellas representan, cada una con su particular imaginación, la variedad de plantas en sus prendas.

Sin intermediarios

En entrevista, señalan que la oportunidad de ofertar sus prendas en esta época vacacional —después sabrán si se quedan de forma permanente—, les permite evadir a vendedores intermediarios, quienes les compran sus productos a precios muy bajos para después revenderlos a precios muy altos en San Cristóbal.

El grupo de artesanas de Zinacantán está conformado por alrededor de 15 mujeres de entre 30 y 55 años. Cada una oferta sus piezas tanto a extranjeros como locales fascinados desde hace años por su creatividad, e incluso se han adaptado a los nuevos tiempos aceptando pagos con tarjeta.

Ellas, las vendedoras y artesanas viajan todos los días a sus comunidades. “Porque en sí, no hay un espacio donde quedarse” señalan. Sin embargo, el recorrido no es pesado, ya que se encuentran a 20 minutos de sus comunidades. “30 ya con el tráfico”, dicen entre risas.

La propuesta, señalan, fue de la señora Sofía Espinoza, presidenta honoraria del DIF Chiapas, a quien le agradecen por la oportunidad de exponer sus telares y bordados, pudiendo ser reconocidas por la gente. “Sobre todo por el tiempo que lleva una prenda”, indican.

El Ala Artesanal estará abierto durante la época vacacional en un horario de 10 de mañana a cinco de la tarde.