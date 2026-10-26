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ChiapasTuxtla

Artesanías también llegan a las aulas

Octubre 26 del 2026
El Museo de las Artesanías de Chiapas visitó la secundaria Valentín Gómez Farías. Cortesía
El Museo de las Artesanías de Chiapas visitó la secundaria Valentín Gómez Farías. Cortesía

El Museo de las Artesanías de Chiapas visitó la escuela secundaria Valentín Gómez Farías en Tuxtla, donde se compartió con las y los estudiantes una enriquecedora experiencia de acercamiento al arte popular chiapaneco.

Durante esta visita, conversaron sobre el origen y el contexto cultural de las artesanías, sus procesos de elaboración, sus diversos usos y la importancia que tienen en la preservación de nuestras tradiciones y saberes ancestrales.

A través de este encuentro, se busca despertar el interés de las nuevas generaciones por reconocer, valorar y preservar el trabajo de las y los artesanos, quienes mantienen viva la riqueza cultural de nuestro estado a través de sus manos y conocimientos.

“Agradecemos a la comunidad educativa de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías por recibirnos y permitirnos compartir la riqueza de las artesanías chiapanecas”, finalizaron.

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