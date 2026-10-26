Artesanías también llegan a las aulas

El Museo de las Artesanías de Chiapas visitó la escuela secundaria Valentín Gómez Farías en Tuxtla, donde se compartió con las y los estudiantes una enriquecedora experiencia de acercamiento al arte popular chiapaneco.

Durante esta visita, conversaron sobre el origen y el contexto cultural de las artesanías, sus procesos de elaboración, sus diversos usos y la importancia que tienen en la preservación de nuestras tradiciones y saberes ancestrales.

A través de este encuentro, se busca despertar el interés de las nuevas generaciones por reconocer, valorar y preservar el trabajo de las y los artesanos, quienes mantienen viva la riqueza cultural de nuestro estado a través de sus manos y conocimientos.

“Agradecemos a la comunidad educativa de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías por recibirnos y permitirnos compartir la riqueza de las artesanías chiapanecas”, finalizaron.