Artesanos llegan a la Sede Judicial en Tuxtla

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado, en coordinación con el Sistema DIF Chiapas, realizó la Expo Venta de Artesanías, evento que reunió el talento y la creatividad de artesanas y artesanos pertenecientes a la Delegación Altos Tsotsil-Tseltal, quienes presentaron una amplia variedad de productos y piezas elaboradas con técnicas tradicionales.

Desde el vestíbulo del edificio “A” de la Sede Judicial en Tuxtla Gutiérrez, las y los asistentes pudieron apreciar el arte, la cultura y el esfuerzo de quienes mantienen vivas nuestras raíces a través de su trabajo.

Mensaje

En su participación, la presidenta del Voluntariado, Dalal Rabban Castell, dirigió un mensaje de bienvenida, y destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan la economía local y promuevan el reconocimiento de las comunidades originarias. Apuntó que, “las puertas del Poder Judicial del Estado siempre estarán abiertas para el arte, la cultura y la memoria, porque un poder que escucha, que reconoce y que valora lo humano, es un poder verdaderamente justo”.

Asimismo, agradeció al Sistema DIF Chiapas y a la delegación Altos, por impulsar estas acciones y crear lazos que reflejan el compromiso de las instituciones con el fomento a la cultura y la economía local, brindando espacios para las y los emprendedores chiapanecos.