﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Artesanos llegan a la Sede Judicial en Tuxtla

Octubre 17 del 2025
El Voluntariado del PJE y el DIF estatal promueven el rescate de las tradiciones y los valores de los pueblos originarios. CP
El Voluntariado del PJE y el DIF estatal promueven el rescate de las tradiciones y los valores de los pueblos originarios. CP

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado, en coordinación con el Sistema DIF Chiapas, realizó la Expo Venta de Artesanías, evento que reunió el talento y la creatividad de artesanas y artesanos pertenecientes a la Delegación Altos Tsotsil-Tseltal, quienes presentaron una amplia variedad de productos y piezas elaboradas con técnicas tradicionales.

Desde el vestíbulo del edificio “A” de la Sede Judicial en Tuxtla Gutiérrez, las y los asistentes pudieron apreciar el arte, la cultura y el esfuerzo de quienes mantienen vivas nuestras raíces a través de su trabajo.

Mensaje

En su participación, la presidenta del Voluntariado, Dalal Rabban Castell, dirigió un mensaje de bienvenida, y destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan la economía local y promuevan el reconocimiento de las comunidades originarias. Apuntó que, “las puertas del Poder Judicial del Estado siempre estarán abiertas para el arte, la cultura y la memoria, porque un poder que escucha, que reconoce y que valora lo humano, es un poder verdaderamente justo”.

Asimismo, agradeció al Sistema DIF Chiapas y a la delegación Altos, por impulsar estas acciones y crear lazos que reflejan el compromiso de las instituciones con el fomento a la cultura y la economía local, brindando espacios para las y los emprendedores chiapanecos.

﻿