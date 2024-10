Artistas llenan bardas del panteón con arte

Jóvenes artistas tuxtlecos llenan las bardas del panteón municipal de arte y color con murales alusivos al Día de Muertos, esto en el marco de la tradicional celebración del 1 y 2 de noviembre.

Organizador

Édgar Megchún, artista plástico y promotor cultural, comentó que este es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo este proyecto impulsado por el Instituto de la Juventud (Injuve), el cual busca visualizar un poco el tema de Día de Muertos y promover espacios para los jóvenes talentos de la capital chiapaneca.

Asimismo, detalló que son más de diez los muralistas que plasmarán su arte en el panteón municipal, mejor conocido como “el panteón viejo” de Tuxtla y que este año se sumó por primera vez el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), por lo que esperan tener un mayor resultado que en años anteriores.

“Es para promover estos espacios y propiciar la promoción y generar espacios para que nuevos artistas tengan la vinculación”, sostuvo.

Megchún recalcó que es muy necesaria la promoción de los artistas para que eventualmente puedan comercializar su arte, es decir, que estos murales sean una muestra de su trabajo y que quienes deseen contratar a un muralista puedan ver la obra de los artistas chiapanecos.

Muralista

Tonanzin Anais Farrera, una de las muralistas que participan en el proyecto, dijo que este es un foro para mostrar su arte y que agradece que se le dé el espacio sobre todo porque mucha gente la va a ver.

“Generalmente me enfoco a la pintura en caballete, y he pintado en pocas ocasiones en pintura mural, esta es la primera vez que me toca participar en un proyecto al exterior y fue porque me invitaron a este evento organizado por el Injuve”, expuso,