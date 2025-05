Arzobispo José Francisco honra a las mujeres

En el marco de la próxima celebración del Día de las Madres, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, dirigió un emotivo mensaje a todas las mujeres, resaltando su papel fundamental en la sociedad y su distintiva capacidad materna.

Destacó el papel único de las mujeres, como madres y esposas, inspirado en las reflexiones de la filósofa alemana Edith Stein.

Durante su mensaje, monseñor Francisco González recordó a la filósofa alemana de origen judío, Edith Stein, quien escribió en 1934 sobre la esencia femenina antes de morir en Auschwitz, en 1942.

“Ella decía que toda mujer, por el hecho de ser mujer, es madre y esposa. En cada mujer está depositado en su ADN esa capacidad de esponsalicia, aunque no esté casada, y esa capacidad materna, aunque no tenga hijos biológicos. Por eso las mujeres son tan especiales”, expresó.

Así mismo, el arzobispo destacó que esta capacidad natural de las mujeres se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida, desde las enfermeras y servidoras públicas, hasta las administrativas, personal de intendencia y, por supuesto, las abuelitas, a quienes describió como “mamás con doctorado”.

“Este día, el 10 de mayo, celebramos precisamente a la mujer en esa distinción que el varón no tiene. Ojalá que esa capacidad natural no se sofoque, no se inhiba, sino que se viva como vocación”, agregó.

Llaman a apoyar a mujeres embarazadas

En otro orden de ideas, tras el hallazgo de un bebé prematuro sin vida en la parroquia de la Inmaculada Concepción, el arzobispo expresó su profundo dolor y reitero el llamado a la sociedad a apoyar a las mujeres embarazadas.

Reflexionó sobre las posibles circunstancias que llevaron a los padres a abandonar al bebé en la iglesia, pensando quizás que Dios sería misericordioso con ellos y con su hijo.

Sin embargo, subrayó que el hecho es doloroso y evidencia la falta de apoyo social a las mujeres en gestación.

Así mismo, criticó la visión mediática que presenta el aborto como un derecho, advirtiendo que en realidad causa un daño profundo tanto a la madre como al hijo.

“La vida es sagrada y debe ser respetada en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural”, explicó.

También recordó que la dignidad humana no depende de capacidades intelectuales, económicas o sociales, sino del simple hecho de existir.