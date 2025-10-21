Asalariados, también víctimas de factureras

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, indicó que lamentablemente para el país y para la recaudación tributaria todavía hay muchísimas empresas que facturan operaciones simuladas, y muchísimos contribuyentes que se arriesgan a realizar operaciones simuladas bajo cualquiera argumento.

Una práctica de las llamadas factureras hoy día es emitir comprobantes fiscales de nómina a personas desconocidas. Explicó que por alguna razón se han filtrado las bases de datos de los trabajadores de muchas empresas, de esa forma es que a muchos contribuyentes bajo el régimen de sueldos y salarios les aparecen pagos de empresas que desconocen.

Se da por lo general desde otros estados para que sea más difícil de ubicar. Les cargan comprobantes de nómina a miles o millones de trabajadores cada año, por pequeñas cantidades que no afectan sus impuestos, pero serán deducibles para quien los emite.

“Multiplicado por el número de personas a las que les emiten el comprobante, que no se dan cuenta o que no lo reportan, son cantidades multimillonarias”. La recomendación para quienes corresponda presentar la declaración anual por sueldo y salarios, revisar que todos los patrones que le aparecen en su información son con los que trabajó y sino reconocen uno, eliminarlo y reportarlo.

Incluso si no tienen la obligación de presentar declaración anual, vale la pena revisar que no le hayan cargado recibos de otras empresas que desconozcan, porque si son recurrentes sí puede tener inconvenientes con la autoridad.

La reforma fiscal que se discutirá pronto en el Congreso de la Unión plantea sanciones penales más fuertes para quienes reciban o emitan un comprobante fiscal falso o simulado, por eso recomendó a las empresas verificar muy bien los datos de sus proveedores, también a los trabajadores en el régimen de sueldo y salarios.