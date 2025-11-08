Asamblea del pueblo prioriza obra de red eléctrica

Con la fuerza del diálogo y la participación ciudadana, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, encabezó la Asamblea del Pueblo en el municipio de Tenejapa, una iniciativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, que fortalece la democracia participativa y permite a las comunidades decidir directamente las obras de infraestructura social básica que transformarán su entorno y mejorarán su calidad de vida.

En un ambiente de civilidad y respeto, las y los habitantes se dieron cita en el domo municipal, donde eligieron a mano alzada la ampliación de la red de energía eléctrica en la localidad de Yaalchuch, considerada la obra prioritaria para su comunidad. Esta decisión garantiza que los recursos públicos se destinen a fortalecer la infraestructura básica y reducir el rezago social.

A este encuentro asistieron el presidente municipal, Roberto Girón Luna, y autoridades comunitarias, quienes acompañaron el proceso de elección reafirmando su compromiso con el desarrollo y bienestar de Tenejapa.

Toma de decisiones

A través de las Asambleas del Pueblo, el gobernador Eduardo Ramírez impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones que transforman la vida comunitaria. “Hoy estamos aquí para reafirmar el compromiso de nuestro gobernador con los pueblos originarios; un compromiso que se demuestra escuchando, dialogando y caminando junto a la gente”, subrayó el secretario del Humanismo.

Finalmente, ante el pueblo de Tenejapa, Francisco Chacón destacó que en este ejercicio las y los ciudadanos son la voz principal. “Nuestro deber como gobierno es escuchar con humildad y responder con acciones efectivas que cambien vidas”, expresó.