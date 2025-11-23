Asamblea “Movimiento de esperanza y humanismo”

El Salón Laurel, en Comitán, fue el escenario de una movilización que reunió a más de mil ciudadanas y ciudadanos, consolidando formalmente el Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas.

Ante más de mil ciudadanos, tuvieron como oradores principales a dos figuras clave que representan la renovación y la legalidad del movimiento: el joven empresario Pepe Garza y la reconocida abogada, la doctora Rocío Farrera, quienes marcaron la ruta de una nueva organización civil.

El acto fue validado oficialmente por el organismo electoral responsable y contó con el respaldo de destacados liderazgos locales.

La asamblea, caracterizada por la pluralidad de sus asistentes, en el cual fueron incluidos jóvenes, empresarios, amas de casa y sociedad civil, del Barrio La Pila.

Durante sus intervenciones, tanto Garza como Farrera coincidieron la historia de Chiapas ya no radica en los políticos tradicionales, sino en el pueblo mismo. Bajo la premisa de construir una organización desde la base, enfatizaron que este movimiento nace de la necesidad de recuperar el bienestar.