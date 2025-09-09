ASE: fiscalizados tendrán 30 días para subsanar

El auditor superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza, como parte del trabajo que realizan de la revisión de la Cuenta Pública 2024, informó que los organismos que han sido fiscalizados tienen alrededor de 30 días para que subsanen las observaciones que se encontraron.

Mencionó que en este primer periodo de auditorías, los entes tienen un plazo para atender las observaciones, y después las autoridades tendrán un par de meses para dar los resultados de los ayuntamientos y dependencias del Gobierno del Estado.

Recientemente, la Auditoría Superior del Estado (ASE), a través de un comunicado difundido en sus redes sociales informó que en el caso de las revisiones municipales el avance que se lleva es del 61.7 %.

En lo que respecta a la auditoría de entes públicos, el proceso va en un 65.6 %; un total de 17 informes se presentaron al Congreso local y 27 más están en proceso de ejecución.

Después de que termine el plazo de 30 días para que los entes corrijan las observaciones, la ASE dispondrá de otros 120 días para saber si los organismos cumplieron o se pasa a la siguiente etapa que son acciones conforme a derecho.

Qué han encontrado en las revisiones

Al preguntarle al auditor qué es lo que han encontrado en las revisiones, respondió que en muchas ocasiones son falta de documentación comprobatoria, pero las autoridades tienen un tiempo para que lleguen a la ASE para las revisiones.

En el primer periodo de las auditorías, explicó, fueron auditados alrededor de 56 ayuntamientos. Ahora se ha iniciado la otra parte para que en un par de semanas entreguen los informes a la Comisión de Vigilancia en el Congreso.

Las autoridades observadas tienen que solventar todo, considerando que son diferentes montos en las dependencias y los municipios. Finalmente, dijo que para quienes incumplan serán las autoridades correspondientes las que determinen las sanciones.