Asegura alcalde proceso normativo en entrega del Museo

Tras la reciente formalización, el pasado 06 de septiembre, sobre la entrega del Museo de la Ciudad por parte del Ayuntamiento a la Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo de la Ciudad A.C., el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, explicó que la reapertura del recinto se dio tras concluir los trámites normativos con la Consejería Jurídica Estatal, descartando la existencia de obstáculos para el proceso durante la actual administración.

Además, el alcalde señaló que la reapertura se realizó luego de autorización del Gobierno del Estado, propietario del inmueble.

Aclaración

“No tuvimos ningún conflicto; el Museo no es propio del Ayuntamiento, es del Gobierno del Estado. Nosotros solo lo resguardamos hasta que se definiera la situación jurídica, y una vez que ocurrió se devolvió a la Fundación”, mencionó.

Asimismo, el edil subrayó que el periodo de cierre respondió a intereses ajenos al Ayuntamiento y aclaró que la administración municipal ya no tiene injerencia en el manejo del espacio cultural.

“Nosotros solo cumplimos con el resguardo, ahora ya está a cargo de ellos. Además reorganizamos al personal y esperamos que en breve el Museo pueda abrir sus puertas de manera correcta para servir a la ciudad”, agregó.

Finalmente, destacó no se realizarán mejoras en el inmueble, descartando que el municipio pueda invertir recursos al no ser propietario del edificio.

“Nosotros no podemos invertir en una propiedad que no es propia, pero el Museo quedó remodelado tras los daños del sismo, se atendieron las observaciones de Protección Civil, únicamente está a la espera de que empiece a operar”, concluyó.