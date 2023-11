Asegura ERA triunfo contundente en 2024

Eduardo Ramírez Aguilar hizo un llamado a mantener la unión en pro del desarrollo del pueblo de Chiapas. Eder Ochoa / CP

Eduardo Ramírez fue designado como el Coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en Chiapas. En entrevista exclusiva para Cuarto Poder aseguró que logrará más de un millón de votos para el proyecto nacional de Claudia Sheinbaum en 2024.

JL: Eduardo, ¿cómo te sientes después de haber recibido esta noticia?

ERA: Me siento tranquilo, sereno, sin extasiarme; hay que ser magnánimo en la victoria y también me siento muy comprometido en sumar las voluntades de todos mis compañeros y compañeras que aspiraron a esta Coordinación.

Vamos a demostrar un oficio de buena política, sin actitudes triunfalistas, sin actitudes sectarias, más bien con mucha humildad y con mucha solidaridad; y ganar de manera contundente en el 2024 el Congreso de la Unión, las cámaras de Diputados y Senadores, pondré todo mi esfuerzo para que así sea.

Estoy agradecido con la oportunidad que me dio Chiapas de nombrarme su coordinador, porque esto es a través de un proceso del pueblo chiapaneco. Y hago un reconocimiento amplio a los dirigentes Mario Delgado, Citlali Hernández, a los partidos aliados; quiero expresarles que vamos a trabajar y a cerrar filas, además de continuar con el trabajo que abandera el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde luego, leales a la Cuarta Transformación.

JL: ¿Podríamos pensar entonces que los demás aspirantes que estuvieron contendiendo contigo podrán ser invitados en cualquier momento?

ERA: ¡Claro! Todos deben estar incluidos, nadie sobra, no hay que tener actitudes sectarias; yo soy un político profesional, de apertura, que no ve nunca las cosas de una manera individual, sino más bien de manera colectiva. Este es el triunfo del pueblo de Chiapas, no es un triunfo de Eduardo Ramírez.

JL: ¿Qué le va a dar Chiapas, contigo al frente, al proyecto de Claudia Sheinbaum?

Eduardo Ramírez: Muchas voluntades y vamos a lograr más de un millón de votos para poder entregarle cuentas claras al pueblo de México.

JL: Y ahora que ha sido oficializada tu victoria, ¿te vas a celebrar el triunfo?

Eduardo Ramírez: No, no, no, vamos a estar tranquilos; estoy muy cansado de toda una larga jornada de meses de trabajo, pero agradecido con Dios, agradecido con mi familia y con mi equipo de trabajo.

JL: Recuerdo mucho la entrevista que tuvimos hace un par de meses, y me acuerdo que eras muy fijo en la idea de que lo mejor de Chiapas estaba siempre en la búsqueda de voluntades fuertes y de un trabajo como el que has venido haciendo.

ERA: Es correcto, una entrevista muy amplia y muy profunda, en la que uno debe dar a conocer lo que piensa, lo que siente, pero particularmente, aquello que te hace abanderar una causa, que no es la personal sino la causa del pueblo de Chiapas.

JL: Muchas gracias, Eduardo; muchas felicidades.

ERA: Muchas gracias.