Asegura Profepa madera en Tuxtla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un operativo de inspección en un establecimiento de Tuxtla Gutiérrez, donde detectó irregularidades en la comercialización de productos forestales, por lo que aseguró madera y suspendió temporalmente las actividades de venta.

Durante la revisión realizada en un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales ubicado en la capital chiapaneca, personal de la dependencia encontró 43 piezas de madera de la especie primavera, con un volumen aproximado de 5.3 metros cúbicos.

De acuerdo con la autoridad ambiental, la documentación presentada por el establecimiento no acreditaba autorización para realizar la comercialización de madera labrada, debido al tipo de permiso con el que operaba el lugar.

Ante esta situación, la Profepa determinó aplicar una medida precautoria y aseguró la madera localizada, misma que quedó bajo resguardo dentro del propio inmueble mientras continúan las investigaciones administrativas correspondientes.

Además, se colocó una clausura temporal a las actividades relacionadas con la venta de productos de madera labrada, al considerar que se realizaban sin contar con los permisos establecidos por la legislación forestal vigente.