La Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez (SSPyTM) aseguró que las acciones que están realizando sus agentes no se trata de una “cacería” en contra de los ciudadanos.

Lo anterior, luego de que surgieron varias denuncias a través de redes sociales sobre el actuar de elementos para infraccionar a quienes incurrían en alguna falta.

Polémica

La polémica se destacó en redes sociales tras el uso de nuevas herramientas por parte de los agentes como el uso de un flexómetro para medir la distancia de la llanta de un vehículo estacionado a la banqueta, la cual no debe ser mayor a 20 centímetros, según dicta el reglamento de Tránsito y Vialidad.

Esta falta por la que policías de tránsito levantan una infracción se debe a la disposición que emitió el Ejecutivo del estado hace algunas semanas sobre que los agentes recibirán un 40 por ciento de las multas que ellos expidan

Sin autorización

No obstante, la SSPyTM resaltó que esa disposición tiene un proceso que pasa por el Congreso del Estado, por lo que aún no se hace efectivo y, por tanto, no es el motivo por el que elementos estén levantando multas a los ciudadanos

“La iniciativa para otorgar el 40 por ciento de las infracciones al personal de tránsito es una propuesta que no es un hecho, toda vez que tendrá que ser estudiada y en su caso, aprobada por las y los legisladores del H. Congreso del Estado, puesto que se trata de una medida a nivel estatal y no solo para el municipio de Tuxtla Gutiérrez”, detallaron.

Respecto al reglamento, la Secretaría de Tránsito Municipal que sostuvo que su vigencia abarca hasta el 21 de febrero, y en ese marco, está en revisión, pues tiene algunas imperfecciones las cuales serán corregidas “para garantizar la seguridad vial en la capital del estado”.