Asegura Sasil de León continuidad en los proyectos

En entrevista exclusiva, la senadora chiapaneca Sasil de León, aspirante también a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que su intención es continuar los proyectos de transformación que encabezan a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador y, en el estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas; manifestó además su rechazo a la desacreditación y campañas sucias dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, e hizo un llamado a la unidad y a respetar al verdadero protagonista en estos proceso, el cual —dijo— es definitivamente el pueblo de Chiapas.

Esta es la entrevista:

JL: ¿Cómo estás? ¿En qué va todo? Nos quedamos la última vez en que estábamos buscando estar en la planilla de la encuesta y hoy estás.

SDL: Pues mira, me siento muy contenta, Johnny, porque después de un proceso de muchos, muchos meses, el Consejo Estatal definió a través de los votos de las consejeras y de los consejeros que tienen toda la legitimidad, porque también para ser consejera o consejero de nuestro movimiento, pues pasas por una elección. Pues fuimos de los cuatro aspirantes a coordinar que salimos electos de este Consejo Estatal. Y yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las consejeras y consejeros de nuestro movimiento por haberme dado ese voto de confianza. Luego, en un proceso similar pero más adelante, vinieron parte del Consejo Nacional aquí a la capital Tuxtla Gutiérrez, a darnos a conocer los resultados de una encuesta de reconocimiento para poder agregar a otros aspirantes que no salieron electos dentro del Consejo Estatal. Pero quiero decirte que dentro de los aspirantes nos dan a conocer dos resultados, una de la lista de los aspirantes hombres y otra de la lista de aspirantes mujeres, y que fui la más alta de las mujeres en reconocimiento, con un reconocimiento de casi 50 %, muy por derriba de mis otras compañeras que están buscando también coordinar estos esfuerzos. Y ahora ya salimos en una lista final del Consejo y del Comité Nacional de Morena con siete compañeras y compañeros incluyendo tu servidora. Somos tres mujeres y cuatro hombres los que estamos, pues, aspirando a coordinar estos Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chiapas. Será finalmente el pueblo de Chiapas, las chiapanecas y los chiapanecos quienes habrán de tomar la decisión. Ya en estos días, Johnny, vamos a conocer los resultados de las nueve entidades federativas que estarán participando en la elección el próximo año.

JL: Y es que llevas 10 años ya de trabajo en todos los rincones de Chiapas. Estaba viendo tus redes sociales y me llama mucho la atención lo que compartes en ellas, en los eventos de 125 municipios recorridos muchas veces.

SDL: Pues ya más de una década, Johnny. La verdad que muy agradecida con el pueblo de Chiapas, con las chiapanecas y los chiapanecos que nos han dado la oportunidad de poderles servir desde distintos encargos. Tuve la oportunidad de ser diputada local, de ser diputada federal, de ser secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, de ser delegada de un programa federal. Hoy tengo más de cinco años como la única mujer que representa a este hermoso y grandioso estado de Chiapas, y que lo hemos hecho con toda la fortaleza que esto requiere y con toda la dignidad que representa encabezar las voces de las chiapanecas y los chiapanecos en la máxima tribuna de esta nación.

JL: Tu trayectoria y tu aperfilamiento para lo que va a ser esta encuesta y esta postulación por parte de Morena, pues va viento en popa, ¿qué siente Sasil de León?

SDL: Pues mucha gratitud, Johnny. Me siento muy agradecida porque esto es gracias, obviamente, a la confianza, el cariño, el amor y el acompañamiento de las chiapanecas y los chiapanecos que le dan a esta servidora. Esto quiere decir que algo hemos influido, algo hemos aportado y que hoy, si nos beneficia la voluntad emanada de las conciencias del pueblo, estaremos coordinando en próximos días los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chiapas. Yo estoy convencida que la continuidad que representamos de esta transformación que inició el presidente López Obrador en el país, y el doctor Rutilio Escandón aquí en el estado. Es una realidad. Que estamos convencidas y convencidos de que tendremos a la primera presidenta de México con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es la que hoy representa estos comités a nivel nacional y que, bueno, si la voluntad del pueblo de Chiapas nos lo permite, sería también yo la primera coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, por primera vez en el estado de Chiapas.

JL: Y muy posiblemente la primera gobernadora. La posición de las mujeres en los liderazgos de la política, ¿qué piensas al respecto?

SDL: Bueno, que será la más grande responsabilidad de mi vida, pero también el más grande honor poder servir a Chiapas desde ese espacio que no lo puedo decir ahorita, porque se toma como actos anticipados, pero el ser la coordinadora sería el más grande honor. Yo no me permitiría fallarle al pueblo de Chiapas, de ninguna manera.

JL: Sasil, ¿cómo es tu día a día en este momento con tanta agenda, con tanto trabajo, con tantos recorridos?

SDL: Disfruto mucho yo en estar en nuestras comunidades, en los ejidos, en los barrios, en las colonias. Disfruto mucho poder echar un taco con la gente. Aparte de que nuestra gastronomía en cada parte del estado es muy, muy rica, pues disfrutamos de estar en contacto permanente con nuestra gente. Y creo que es reflejo de la confianza que hoy nos muestran, del trabajo de más de una década. Y ahora, después de vivir esta pandemia que nos encerró a todos y volvernos a reactivar en el recorrido, en territorio luego de que terminó y de que ya tuvimos las condiciones sanitarias para poder estar permanentemente en territorio, pues lo aprovechamos al 100 %. ¿Y qué hace tu servidora? Pues levantarnos muy temprano, a veces más temprano que otros días, en ocasiones podemos dormir una hora más, pero por lo regular empezamos la agenda desde las siete, seis de la mañana, depende si a donde vamos es una distancia larga, tú sabes que aquí en el estado las distancias para llegar a algunos municipios son complicadas por las carreteras, pero lo hacemos con todo el amor que requiere el que hayan depositado la confianza en ti. ¿Y cómo lo regresas? Solamente con el trabajo y estar en territorio.

JL: Eres además una persona de fe, de creer con convicción en que las cosas se pueden hacer cuando está la voluntad y las condiciones. Eso es bien importante en la búsqueda también de cualquier proyecto. ¿Cómo lo vives día a día?

SDL: Siempre es nuestro principal propósito, incluso el presidente que nunca dice qué religión profesa, es un hombre de fe, porque habla del humanismo mexicano, de la solidaridad al prójimo, de ayudar a los que menos tienen, y eso es vivir guiados con hacer la buena fe, con poder poner un granito de arena que quizá para ti no sea mucho, pero para las familias es un cambio enorme. El que les ayudes con alguna gestión, con lo que tú puedas humanamente hacer y yo creo que siempre debemos caminar con ese objetivo de ayudar al prójimo.

JL: Para una mujer joven como tú, ¿cuáles fueron para ti las dificultades de ser mujer en este ámbito de la política?

SDL: No, pues, yo recuerdo que cuando tuve mi primera participación en política fue en el Congreso del Estado de Chiapas en la legislatura del 2012, y eran 41 diputados y diputadas; recuerdo que no éramos más de 10 compañeras. La mayoría eran hombres. Después tuve, pues, la gran bendición de ser secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. No te voy a decir a qué edad para que no hagamos cuentas —salen de por medio risas—, pero no estaba yo muy grande y recuerdo que fue un reto enorme, pero esos retos que son complicados, te van formando y te van forjando y te van dando experiencia y te van dando sabiduría para seguir avanzando en todo esto que después se ha ido presentando. Después fui diputada federal, después fui delegada de un programa y ahora como senadora, pues alcanzas madurez política, yo creo. Y que hoy que vivimos esta transformación y esta revolución de las conciencias en nuestro país y que las mujeres estamos jugando un papel importantísimo y primordial en nuestro país y en nuestros estados. Y creo que después de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llegue como presidenta de este país, como decimos muchas, romperá este techo de cristal y las mujeres, las niñas, las jóvenes de este país, sabremos que podemos hacer y ser lo que nos propongamos.

JL: Sí, el tema de las mujeres es bien importante en todo el ámbito, ¿no? La política, etcétera. Y bueno, tú tienes un equipo de jóvenes también. ¿Cómo se trabaja con jóvenes?

SDL: Pues, primero, la juventud no debe ser sinónimo de inexperiencia, sino todo lo contrario, debe ser sinónimo de energía, de capacidad y de que están los jóvenes bien puestos para que todos los retos que les pongan los puedan sacar adelante. Sí, la mayoría de nuestro equipo es de jóvenes, jóvenes que están profundamente comprometidos también y conscientes del gran reto que será si el pueblo de Chiapas nos da la voluntad y nos beneficia para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ellos están conscientes del reto que será y se han sumado con toda la voluntad que esto requiere, pero también con la responsabilidad que no es cosa sencilla, pero que sabemos que lo hacemos con ánimo por el bien de Chiapas.

JL: Y de la infancia, ¿qué recuerdas de San Cristóbal, Sasil? Te lo preguntaba la otra vez, pero me quedó una parte inconclusa y vuelvo a plantear la pregunta.

SDL: Pues de la historia recuerdo que estudiamos con mis hermanas en un colegio de niñas que ya luego se hizo mixto. Y nos tocó, por supuesto, de las cosas que nos marcaron o que personalmente me marcaron a mí, vivir el día 1 de enero de 1994, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y ver cómo un pueblito, como era San Cristóbal de Las Casas, tuvo todos los reflectores, porque San Cristóbal no era como es ahora que lo vemos con tantos hoteles, restaurantes y muchos europeos viviendo en esa ciudad. En aquella época era un pueblito pequeño. Nos levantamos con esa noticia de que había gente armada en el Palacio Municipal de San Cristóbal, y luego ver también toda la prensa internacional que vino a Chiapas. Nos volvimos noticia en todo el mundo, pues son cosas que te marcan, Johnny, y que obviamente no puedes volverte insensible a todas esas causas que generaron este movimiento. Y después también todas las mesas de diálogo que se implementaron ahí en el Arco del Carmen, por más de dos años. los “Acuerdos de San Andrés”, creo que no me equivoco cuando te digo que se firmaron en el 97, tres años después del movimiento armado. Y bueno, vamos a cumplir 30 años del inicio de este movimiento en el 2024.

JL: Vemos que siempre en tus eventos con la gente haces un llamado a la unidad y no vemos de tu lado campañas de descalificación hacia compañeros y otros aspirantes. ¿Cómo llegas a esa parte con la dificultad que representa ser mujer en la política?

SDL: Siempre lo voy a hacer, siempre lo he hecho a lo largo de toda mi trayectoria, donde me ha permitido Chiapas servirles. Nunca hemos actuado denigrando ni descalificando a ningún compañero, a ninguna compañera, cada quien hace sus esfuerzos como puede. Yo sí he sido víctima. Últimamente viste que me están atacando y agrediendo y se toman el tiempo y el recurso que se necesita para hacer todas esas acciones en mi contra. Y aunque nuestros equipos se enojen y digan: “No, nosotros también”, en realidad yo sí creo, Johnny, que lo que siembras lo cosechas, y que si uno se conduce con toda la legitimidad, con toda la transparencia y con toda la buena voluntad, pues eso es lo que vas a cosechar. Yo no me fijo en cómo perjudicar a nadie, todo lo contrario. Siempre he hecho un llamado enérgico a todos nuestros compañeros, y sobre todo en este proceso en el que estamos ahorita siete compañeros y compañeras participando o aspirando a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, a que el protagonista de este proceso inédito sea el pueblo, porque también hay que decirlo, que sea el pueblo de Chiapas quien elija quiénes habremos de coordinar o no, y que no se nos pierda el objetivo.

JL: Y yo me pregunto, ¿ustedes se hablan de repente, los aspirantes? ¿Hay comunicación entre ustedes?

SDL: Pues mira, yo conozco a todos los aspirantes, con algunos he tenido relación más cercana, con otros no. Pero si tú te pones a analizar toda la trayectoria política que tenemos todos, hombres y mujeres, pues yo creo que somos hombres y mujeres de bien, que queremos darle continuidad al proceso de transformación que aquí encabeza el doctor Rutilo Escandón y en el país el presidente López Obrador. Y no caería yo en demeritar a nadie. No tengo contacto con ellos; de repente, pues ahora que estuvimos con la doctora en la reunión en la Ciudad de México el día lunes de esta semana, pues estuvimos los siete, nos saludamos con toda la cortesía que se requiere. Yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos, al contrario, yo creo que si las cosas me benefician y salgo como coordinadora estatal de los comités, pues los llamaría a que se sumen, Chiapas necesita de todos y aquí nadie sobra, todos faltan.

JL: Vimos en esta reunión que estabas muy cerca de la doctora, ¿de qué platicaron?

SDL: Bueno, pues ella habla precisamente de la unidad, hizo un llamado a todos a que nos unamos, a que salgamos de este proceso sin lastimarnos entre compañeros, y es precisamente lo que te estoy transmitiendo, lo que nos dijo ella, que lo hemos hecho desde siempre y que pues también tenemos que tomar en cuenta que la participación de las mujeres es evidente, que hoy las mujeres no estamos en igualdad de circunstancias porque hay compañeros que han participado más de una vez como candidatos y por eso en algunos estados, puse el ejemplo de un estado, sale muy bien y hay una compañera que sale en segundo lugar, pero es la primera vez que ella participa. Entonces, en el tema de posicionamiento hablamos de las estrategias del movimiento, de cómo queremos y necesitamos.

JL: Entonces, el objetivo también es lograr la mayoría en las Cámaras.

SDL: Claro, y a ver, no es una tarea fácil. Hoy no tenemos al presidente López Obrador que esté en una boleta y sabemos el fenómeno que es el presidente López Obrador, la aprobación que tiene en todo el país. Bueno, en Chiapas más del 80 % de aprobación y hoy no va a estar en la boleta. O sea, en el 24 tendremos que salir todos en unidad para poder conseguir el objetivo de ganar los distritos federales, los distritos locales, las fórmulas al Senado de la República para poder alcanzar esta mayoría calificada que nos ayude a hacer esta gran reforma al Poder Judicial, que es necesaria y es justa para este pueblo de México.

JL: ¿La reforma al Poder Judicial qué implica, senadora?

SLD: Bueno, pues desde que entró el presidente López Obrador, todos asumimos la responsabilidad de imperar y de implementar la austeridad republicana que ellos nunca aceptaron y que siguen con grandes privilegios todavía, teniendo sueldos altísimos que ni el presidente percibe, teniendo primas vacacionales, teniendo, pues, un sinnúmero de privilegios. Se requiere la transformación total de este país. ¿Y qué implica? Pues que sea el pueblo de México quien elija a quienes sabrán impartirnos justicia, porque ahí están los verdaderos delincuentes de cuello blanco que se dejan sobornar por cantidades estratosféricas de dinero y que liberan delincuentes, y a veces, meten a la cárcel a inocentes.

JL: ¿Qué representan las comunidades y los pueblos indígenas para ti?

SDL: Los pueblos originarios son la real grandeza de este estado de Chiapas. Representan nuestros orígenes, representan nuestro valor, no solo cultural, sino el origen propio de donde salimos, de donde venimos todos los chiapanecos y las chiapanecas, y es lo más grande que tenemos en Chiapas, nuestros pueblos originarios, sin lugar a dudas.ç

JL: Sasil, hay un trabajo que ha venido haciendo el gobernador Rutilio Escandón, que también es parte de la Cuarta Transformación. Si todo se da y llega a tu gobierno, ¿habrá continuidad de este proyecto también?

SDL: Sí, por supuesto, representamos la continuidad del gobernador y del presidente López Obrador. Vamos a construir el segundo piso de esta transformación con sello propio, como dice la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero es la continuidad de muchos, muchos años que atrás quedaron de rezagos y todo eso que hoy estamos combatiendo de la mano del gobernador y del presidente López Obrador. Representamos la continuidad, pero también el gran legado que dejará el presidente. Yo creo que va a dejar muchos, Johnny, pero uno de los principales legados y la historia nos darán la razón, es precisamente el que las mujeres hoy tengamos la posibilidad de estar en estos espacios de toma de decisiones reales, que hoy las mujeres estemos gobernando en varios estados, que hoy las mujeres estemos ocupando varias secretarías de estado, del Banco de México.

JL: Y si tu gobierno se da, ¿será un gobierno de mujeres?

SDL: Bueno, sería un gobierno que respete la paridad, que respete la participación de las mujeres y claro, sumando a muchos hombres buenos, de buena voluntad, con amor y con lealtad al pueblo de Chiapas, que nos ayudarán a seguir transformando este estado. Yo creo también, esto no es un pleito con los hombres. Hay muchos hombres que suman y que apoyan a la transformación de nuestro país… pues iniciando desde el que encabeza esta transformación que es un gran hombre, el presidente López Obrador. Pues obviamente necesitamos de todos aquí, nadie sobra, todos faltan.